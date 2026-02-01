inklusion logo Sitio accesible
La Resolana | El Capi Pérez pudo entrevistar a Jason Momoa y a Batista, protagonistas de la nueva película Equipo Demolición

La película Equipo Demolición es la cinta en tendencia, y el Capi Pérez pudo entrevistar a Dave Batista y a Jason Momoa, no te pierdas la charla en La Resolana

La Resolana Con El Capi

No te puedes perder la entrevista que tuvo el Capi Pérez con Dave Batista, ex estrella de la WWE, y Jason Momoa, los protagonistas de la nueva película Equipo Demolición, descubre las risas y buenos momentos en el programa de La Resolana de este domingo 1 de febrero 2026.

