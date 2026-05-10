La Resolana |¡El Capi pone en aprietos a Luz Elena González y La Choco con peligrosa dinámica!
Luz Elena González y Ximena Pérez “La Choco” vivieron una divertida pero intensa dinámica en La Resolana donde tenían que salvar a sus perros… de la muerte.
La Resolana desató las risas con una dinámica fuera de control encabezada por El Capi. Las invitadas Luz Elena González y Ximena Pérez “La Choco” tuvieron que enfrentarse a un reto tan divertido como peligroso, demostrando hasta dónde llegarían por salvar a sus perritos.