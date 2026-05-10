uno nuevo
logo la resolana 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

La Resolana |¡El Capi pone en aprietos a Luz Elena González y La Choco con peligrosa dinámica!

Luz Elena González y Ximena Pérez “La Choco” vivieron una divertida pero intensa dinámica en La Resolana donde tenían que salvar a sus perros… de la muerte.

La Resolana desató las risas con una dinámica fuera de control encabezada por El Capi. Las invitadas Luz Elena González y Ximena Pérez “La Choco” tuvieron que enfrentarse a un reto tan divertido como peligroso, demostrando hasta dónde llegarían por salvar a sus perritos.

Videos

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo