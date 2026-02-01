La Resolana | El Capi Pérez llega con la dinámica del “Paparazzi de la muerte” y con unos invitados de lujo, ¿quiénes serán?
El Capi Pérez trajo una dinámica bastante emocionante y sobre todo divertida en el programa de La Resolana, donde tuvo como invitados de lujo a estas celebridades
El programa de La Resolana tuvo como invitados a varias celebridades como: Carlos Quirarte, César Doroteo y Karla Bustillos; los tres tuvieron que participar en la divertida dinámica del Capi Pérez llamada “Paparazzi de la muerte”, descubre de qué se trató esta actividad donde hubo mucho humor y sobre todo risas.