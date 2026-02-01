La Resolana| El Capi Pérez llega con sus mejores parodias de Exatlón México donde imita al Mono Osuna y a Erneston Cázares
Este domingo 1 de febrero El Capi Pérez mostró las mejores parodias de lo que ocurre en la novena temporada de Exatlón México, pero al puro estilo de La Resolana
Este domingo 1 de febrero de 2026, el Capi Pérez volvió a encarnar a los participantes de Exatlón México en el programa de La Resolana. Nuestro conductor quien es fanático de los Azules, imitó de manera graciosa a Ernesto Cázares y a Mario Mono Osuna, no te pierdas este video y da clic ya.