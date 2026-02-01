inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo la resolana 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

La Resolana| El Capi Pérez llega con sus mejores parodias de Exatlón México donde imita al Mono Osuna y a Erneston Cázares

Este domingo 1 de febrero El Capi Pérez mostró las mejores parodias de lo que ocurre en la novena temporada de Exatlón México, pero al puro estilo de La Resolana

Videos,
La Resolana Con El Capi

Este domingo 1 de febrero de 2026, el Capi Pérez volvió a encarnar a los participantes de Exatlón México en el programa de La Resolana. Nuestro conductor quien es fanático de los Azules, imitó de manera graciosa a Ernesto Cázares y a Mario Mono Osuna, no te pierdas este video y da clic ya.

Tags relacionados
La Resolana

Videos