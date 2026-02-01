inklusion logo Sitio accesible
La Resolana | El Capi Pérez pone a competir a sus invitados de lujo con esta dinámica llamada “Adultos pronunciando términos de Chavos”

El Capi Pérez organizó la dinámica “Adultos pronunciando términos de chavos” donde los invitados de lujo regalaron risas y diversión en La Resolana

La Resolana Con El Capi

Por:  Abimelek Flores

El programa de La Resolana de este domingo 1 de febrero de 2026, tuvo como invitados a 3 celebridades de lujo, pero, qué pasará cuando el Capi Pérez los ponga a jugar la dinámica “Adultos pronunciando términos de chavos”, no te quedes con la duda y disfruta de esta actividad que nos regaló muchas risas.

La Resolana

