Taller de La Resolana | Risas, bromas y confesiones: Juan Lecanda desata el caos en Taller de la Resolana

El Taller de la Resolana vivió uno de sus episodios más divertidos con Osva Fernández y Tlaloc Romero recibiendo como invitado a Juan Lecanda, quien desde el inicio se sumó al caos cuando los conductores reacomodaron todo el programa para jugarle una broma al jefe de información mientras grababa un podcast con El Capi Pérez; la habilidad de Juan para interactuar con el Burro Barranking desató carcajadas, y entre risas el actor también abrió su corazón al hablar de momentos importantes de su vida, incluso recordando una ocasión en la que fue regañado por El Capi, dejando claro que la diversión y la honestidad se mezclaron en un episodio único.