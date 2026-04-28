El Taller de La Resolana | Dalex revela sus crush musicales y sueña con esta colaboración

El artista puertorriqueño Dalex sorprendió al abrir su playlist personal y revelar qué figuras del género urbano lo inspiran actualmente. Entre ritmos y confesiones, también dejó claro que tiene en la mira una colaboración que podría dar mucho de qué hablar. Ahora la pregunta es: ¿con qué artista te gustaría verlo unir talento en su próximo hit?