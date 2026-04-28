uno nuevo
logo la resolana 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

El Taller de La Resolana | Dalex revela sus crush musicales y sueña con esta colaboración

El cantante urbano confiesa a quién escucha y con quién le gustaría romperla en una colab.

El artista puertorriqueño Dalex sorprendió al abrir su playlist personal y revelar qué figuras del género urbano lo inspiran actualmente. Entre ritmos y confesiones, también dejó claro que tiene en la mira una colaboración que podría dar mucho de qué hablar. Ahora la pregunta es: ¿con qué artista te gustaría verlo unir talento en su próximo hit?

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo