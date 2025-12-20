Los MEJORES momentos de Salma Hayek en 2025

A sus 59 años, Salma Hayek sigue demostrando que la confianza y el carisma crecen con el tiempo. La actriz mexicana, reconocida mundialmente por su talento y estilo, compartió a lo largo de 2025 momentos que cautivaron tanto a sus seguidores como a la prensa internacional. Desde celebraciones íntimas hasta apariciones en alfombras rojas, Hayek consolidó su imagen como ícono de moda, sensualidad y autenticidad.

Cumpleaños viral en bikini rojo

Uno de los instantes más comentados del año fue la celebración de su cumpleaños número 59. Salma rompió Internet al posar junto al agua con un bikini rojo fuego, mostrando con orgullo sus curvas y su piel radiante. La publicación se volvió viral en cuestión de horas, reafirmando su estatus como referente de confianza y belleza natural.

30 millones de seguidores en Instagram

En 2025, Hayek alcanzó la cifra de 30 millones de seguidores en Instagram. Para celebrarlo, compartió un emotivo mensaje de agradecimiento acompañado de un video con los momentos más destacados de su carrera. Este gesto reforzó la conexión cercana que mantiene con su público y su capacidad de inspirar a millones de personas alrededor del mundo.

Glamour en el Festival de Cannes

La actriz volvió a brillar en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, donde deslumbró con un look que combinó el glamour del viejo Hollywood con su sensualidad característica. Su aparición fue ampliamente comentada y la posicionó entre las celebridades mejor vestidas del evento.

Portada histórica en Sports Illustrated Swimsuit

Otro hito en su carrera fue protagonizar por primera vez la portada de Sports Illustrated Swimsuit. Las imágenes, llenas de confianza y alegría, mostraron a una Salma segura de sí misma, celebrando su madurez y su estilo único. La portada fue considerada uno de los momentos más icónicos del año en la industria del entretenimiento.

Elegancia en la Gala del LACMA

En la Gala de Arte y Cine del LACMA, Hayek impactó con un vestido de Gucci que equilibró sofisticación y sensualidad. Como una de las embajadoras más reconocidas de la marca, su presencia reafirmó su influencia en el mundo de la moda.

Momento icónico con su hija Valentina

No todo fue glamour. Salma compartió un momento íntimo al asistir con su hija Valentina Paloma a un concierto de Oasis. Las imágenes reflejaron el estrecho vínculo madre e hija, mostrando un lado más personal y familiar de la actriz.

Semana de la Moda de París

Finalmente, su aparición en la Semana de la Moda de París fue otro de los momentos destacados. Con un atuendo elegante y atemporal, acompañado de su cabello canoso, Hayek demostró que su influencia como referente de estilo sigue tan fuerte como siempre.