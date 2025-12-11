Marianne Gonzaga sale de México con su hija: ¿Qué podría hacer legalmente José Said Becerril, su exnovio, para recuperar a Emma?

La creadora de contenido, Marianne Gonzaga, que este año atacó la modelo Valentina Gilabert, hecho por el cuál estuvo algunos meses en un Centro de Internamiento para Adolescentes acaba de salir de México con su hija Emma, esto después de que su ex pareja, José Saíd Becerril diera una entrevista en la que declaraba la violencia que Marianne ejercía sobre su hija y el daño que se ocasionó durante el embarazo fumando vape aunado a la recompensa que su ex suegro y abogado de José, Juan Manuel Becerril Llata, ofreció por encontrar a Marianne.

¿Qué podría hacer legalmente José Said Becerril para recuperar a su hija?

El padre de la ex pareja de Marianne, Juan Manuel Becerril Llata, el día de hoy 11 de diciembre acaba de publicar un documento legal en el que se autoriza la búsqueda de Marianne para localizar a la menor, aunque la fecha del documento es de días antes, es una orden que ya está emitida. Es importante recalcar que alguna información está tapada y que no sale el nombre de ninguna persona.

En dicho oficio se especifican cosas muy puntuales como poder utilizar la fuerza pública, el rompimiento de cadenas, llaves y un cateo cuidadoso para obtener a la menor y entregarla a su padre; es decir, a José Said. Por otro lado, la versión de Marianne es concisa, dice que no ha recibido ninguna notificación personal sobre una orden judicial, motivo por el cuál no está cometiendo ningún delito ni mucho menos una sustracción.

¿Quién tiene razón Marianne Gonzaga o José Said?

Hasta el momento las pruebas y declaraciones emitidas en redes sociales por parte de ambos son contrarias. Mientras que José señala a Marianne de ejercer violencia sobre su hija, de tirarla del lavabo, de no cuidarse durante su embarazo (fumar) y de ver a Emma como un “trofeo”, Marianne ha compartido imágenes y declaraciones que expresan que José está involucrado con sustancias ilícitas, que él no deseaba que Emma naciera, que posee armas de fuego y que en una ocasión se burló de Emma al estarse ahogando con su propio flujo.

Hasta el momento ambos argumentos no coinciden. Sin embargo, la realidad es que Marianne no se encuentra en el país y la recompensa ofrecida por su suegro para encontrarla sigue en pie.