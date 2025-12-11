Muere influencer después de dar a luz en su casa

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto ante el terrible anuncio; se dio a conocer que una influencer reconocida por su contenido de bienestar falleció mientras intentaba dar a luz en casa, suceso que ocurrió momentos después.

La noticia sorprendió a todos los usuarios que seguían el contenido de la mujer de 30 años. Ya se han compartido algunos detalles sobre el terrible hecho, detallando qué fue lo que ocurrió y qué provocó su repentino deceso.

¿De qué murió Stacey Warnecke?

Como ya lo mencionamos, Stacey Warnecke, se trató de una influencer de 30 años, quien murió el 29 de septiembre después de intentar dar a luz en su casa. Se sabe que la joven había optado por el famoso “parto libre”, práctica que consiste en parir en tu casa sin la necesidad de médicos o parteros en el momento, así lo menciona el medio de Independent en Español.

Aunque ya pasó mucho tiempo desde su repentina muerte, fue apenas el miércoles cuando el tribunal forense en Australia determinó la causa de muerte, explicando que se trató de una hemorragia posparto. La noticia de su fallecimiento se anunció hasta el 19 de octubre por su esposo Nathan Warnecke.

Ante la Australian Broadcasting Corporation, la abogada de la influencer de 30 años detalló que la decisión de no recibir atención médica al dar a luz en casa fue debido al escepticismo que sentía ante la vacunación contra el COVID, además de que tenía el deseo de estar libre de químicos adicionales.

¿Qué es la hemorragia posparto?

Basándonos en el National Library of Medicine, explica que se trata de la pérdida excesiva de sangre después de un parto, representando un riesgo alto para la mamá, por lo que es importante la intervención médica para que puedan contener la situación y salvaguardar el bienestar de la mujer.

Explica que, al identificar la hemorragia, en algunos casos se aplican catéteres para que después se haga la evaluación directa, para que el personal médico sea el encargado de aplicar intravenosa o lo necesario para identificar la causa del sangrado excesivo; así lo explica el National Library of Medicine.