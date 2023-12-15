Declaran culpable a Leopoldo “N” por el homicidio de Octavio Ocaña

La familia Ocaña puede respirar más tranquilos, pues este jueves declararon culpable al expolicía implicado en el caso Ocaña, declarado culpable a Leopoldo “N” por el homicidio del actor y abuso de autoridad. Será en unos días cuando dicten sentencia para el expolicía, aunque siguen en la búsqueda de Gerardo “N”, el policía prófugo que también está implicado en la muerte de Octavio.