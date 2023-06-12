Lo Que Callamos Las Mujeres | Laura, Sofía y Karen: Tres caminos para el amor.
Sofía, Laura y Karen, son una familia conformada por una mamá y sus dos hijas, respectivamente, y cada una vive sus propios conflictos en el ámbito amoroso.
Sofía lleva muchos años sin salir con alguien después del fallecimiento de su esposo, hasta que sus compañeras de trabajo le descargan una aplicación de citas en la que conoce a un hombre que la maravilla, aunque es 15 años menor que ella. Sin embargo, decide darse una oportunidad para ser feliz.