Monse toma un camión de regreso a su casa sin imaginar el infierno que le espera, pues el chofer la viola y golpea hasta dejarla inconsciente. Apenas y lo gra llegar a su casa con ayuda de quienes la encontraron y van inmediatamente a levantar una denuncia, pues no quiere que el hombre que le hizo eso esté libre.