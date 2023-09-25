Lo Que Callamos Las Mujeres| Monse: Sueños robados
Monse es estudiante de medicina que justo el día que recibe una gran noticia de su futuro, también se convierte en el peor día de su vida al sufrir violación.
Monse toma un camión de regreso a su casa sin imaginar el infierno que le espera, pues el chofer la viola y golpea hasta dejarla inconsciente. Apenas y lo gra llegar a su casa con ayuda de quienes la encontraron y van inmediatamente a levantar una denuncia, pues no quiere que el hombre que le hizo eso esté libre.