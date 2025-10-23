inklusion logo Sitio accesible
Lola Cortés: Datos curiosos que quizá no sabías de la actriz y cantante ¡De crítica a granjera!

Lola Cortés es una de las mujeres más preparadas en el mundo artístico, es por eso que lleva años siendo parte de la historia de La Academia, y hoy de La Granja.

Por: Vanesa Olmos | TV Azteca Digital
Lola Cortés empezó su carrera desde muy pequeña, ya que a una corta edad sintió pasión por las artes escénicas.
Crédito: Lola Cortés/@soylolacortes
Estudió en una escuela especial, pues desde pequeña le diagnosticaron Déficit de Atención e Hiperactividad.
Crédito: Lola Cortés/@soylolacortes
Fue ahí donde la directora le insistió a su mamá que ella y su hermana tenían talento para el teatro.
Crédito: Lola Cortés/@soylolacortes
Anita la huerfanita, José el soñador y Vaselina, fueron sus primeras obras teatrales, donde demostró que tenía mucho por dar.
Crédito: Lola Cortés/@soylolacortes
Así que desde pequeña tuvo un enorme compromiso con ella misma y con su público.
Crédito: Lola Cortés/@soylolacortes
El teatro se volvió parte de su vida, puesto que se convirtió en su segundo hogar, pasando ahí la mayoría de tiempo.
Crédito: Instagram Lola Cortés/@soylolacortes
Posteriormente destacó como conductora y fue reconocida como una de las mejores por sus habilidades.
Crédito: Lola Cortés/@soylolacortes
Entre ellas, una gran simplicidad para poder hablar y comunicar al público de forma extraordinaria.
Crédito: Lola Cortés/@soylolacortes
Siendo una de las mujeres con carrera artística más larga y sumamente preparada llegó un proyecto que le cambió la vida.
Crédito: Lola Cortés/@soylolacortes
¡La Academia!, donde se consolidó como una de las críticas más fuertes de toda la historia.
Crédito: Lola Cortés/@soylolacortes
Demostró que sus críticas crudas y fuertes podrían ayudar de manera drástica a los académicos.
Crédito: Instagram Lola Cortés/@soylolacortes
Pues nunca ha temido en decir su opinión respecto a las presentaciones en los conciertos.
Crédito: Instagram Lola Cortés/@soylolacortes
Y aunque ha sido muy dura, también se ha ganado el corazón del público y por supuesto, de los académicos.
Crédito: Lola Cortés/@soylolacortes
Tiene dos grandes amores en su vida; Dariana y Mariano, a quienes procura y ama con locura.
Crédito: Lola Cortés/@soylolacortes
Pues siempre habla de la excelente relación que lleva con sus hijos.
Crédito: Lola Cortés/@soylolacortes
Lola ha tenido ha tenido grandes momentos en La Academia debido a su forma enérgica de expresarse.
Crédito: Lola Cortés/@soylolacortes
Desde encuentros con otros críticos del panel, hasta polémicas con los alumnos.
Crédito: Instagram Lola Cortés/@soylolacortes
Pero siempre argumentando que tiene la capacidad de poder hacer una crítica constructiva.
Crédito: Instagram Lola Cortés/@soylolacortes
Ya que tiene un talento que avala su carrera profesional, así como una experiencia amplia.
Crédito: Instagram Lola Cortés/@soylolacortes
No solo es actriz de teatro, es bailarina y también es una excelente cantante.
Crédito: Instagram Lola Cortés/@soylolacortes
Lo que la vuelve una ¡artista completa! en todo el sentido de la expresión.
Crédito: Instagram Lola Cortés/@soylolacortes
Además de todo, es una luchadora incansable, pues venció al cáncer hace pocos años...
Crédito: Mezcalent
Pero su sonrisa ni su positivismo se apagó, siguió siendo la misma Lola Cortés de siempre.
Crédito: Mezcalent
¡Seguiremos viendo muy de cerca su participación en La Granja VIP!
Crédito: Mezcalent

Lola Cortés es una mujer llena de energía renovada, ha demostrado ser una de las artistas más completas de México, pero su vida no ha sido nada fácil. El éxito la ha llevado a tener gran constancia y disciplina en todo lo que se propone, desde La Academia, hasta La Granja VIP.

