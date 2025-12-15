Por una playera Christian Nodal “manda a tapar” a Ángela Aguilar en pleno concierto

Durante uno de sus más recientes conciertos, Christian Nodal vivió un momento que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales y es que el sonorense mandó a su esposa Ángela Aguilar a cubrirse por portar una playera que tenía plasmado un inusual mensaje.

Todo ocurrió cuando el cantante invitó a la menor de la dinastía Aguilar a subir al escenario para interpretar un tema juntos, desatando la euforia del público por verlos compartir micrófono en vivo, sin embargo, el intérprete de “Adiós amor” se percató que Aguilar portaba una playera negra con el mensaje en inglés “Talent mother f***”, algo que causó risas entre la pareja.

¿Cómo actuó Nodal al ver la playera de Ángela Aguilar?

Una vez que subió al escenario Ángela Aguilar corrió a los brazos de Nodal para besarlo y darle un abrazo, gesto que el cantante respondió, caminaron unos pasos juntos y fue cuando se percató de la playera, los dos comentaron lo que estaba pasando, se rieron juntos y antes de comenzar a cantar y mientras le colocaban el micrófono Ángela tuvo que colocarse una chamarra para cubrir la playera, una vez puesta la chamarra cruzó los brazos para evitar que se viera el llamativo mensaje, aunque esta acción fue inmediata, no pasó desapercibida entre los asistentes ni entre los usuarios en plataformas digitales.

Pese al incidente, ambos artistas continuaron con su presentación de manera profesional, regalando al público una interpretación que fue aplaudida y celebrada. Hasta el momento, ni Nodal ni Aguilar han hecho declaraciones al respecto, pero el episodio reavivó el debate sobre la imagen, los mensajes en el escenario y la presión mediática que enfrentan los artistas, especialmente en eventos masivos.

¿Por qué fue controversial y si se trató de una indirecta?

El mensaje llamó la atención por su lenguaje explícito, poco habitual en un concierto con público familiar y en una artista con imagen tradicional. Aunque algunos lo interpretaron como una indirecta para todos quienes la critican, no hay señales claras de que fuera dirigida a alguien; más bien parece una expresión personal que no estaba pensada para mostrarse en ese momento.