ÚLTIMA HORA: Ya sabemos quién es el ELIMINADO en la SEMIFINAL de La Granja VIP

Llegamos a uno de los momentos más dolorosos en toda esta competencia: la revelación de quién es, por decisión del público, el eliminado en la semifinal de La Granja VIP. Tras compartir lista de nominados con Eleazar Gómez y César Doroteo, Sergio Mayer Mori salió de la competencia. Más de 86 millones de votos determinaron este resultado.

Sergio Mayer Mori es el eliminado de la semana 9 en La Granja VIP y se va en la semifinal

En la penúltima Gala de La Granja VIP , se presentó de distinta forma La Tentación para los 3 nominados. Aunque Adal Ramones les dejó elegir entre ver un post viral que les mencionaba o una escena ocurrida dentro del reality show y que les involucraba, al final les mostró las dos opciones.

El primero en regresar con el resto de los granjeros fue Eleazar Gómez. El video mostrado era de Sergio Mori quejándose de él porque había pasado demasiado tiempo en la estación de las vacas y no había hecho trabajo con los caballos, y El Patrón le daba la razón; "no lo soporto", decía Sergio.

El post que le enseñaron a Eleazar era de apoyo para él, diciendo que es "el villano de mil historias mal contadas, cuando salga se dará cuenta de cuánto ha ganado".

A César Doroteo le mostraron un video donde Sergio Mori lo llama "un mueble" dentro del reality show. "No hace, no dice, no juega, no propone", era lo que el músico declaraba en el clip. Por otro lado, a Teo también le enseñaron un post donde un usuario de X dice que él es su gallo para la final y que se ganó el apoyo gracias a su carisma.

Minutos antes de darse a conocer como el eliminado de la semifinal, Sergio Mayer Mori vio un video donde Eleazar Gómez le dice a Alfredo Adame que no confía en él; "está dizque con nosotros", decía Eleazar mientras observaba cómo Sergio platicaba con el "Team Cacaraqueo". El post de apoyo hacía referencia a "Princesa de la noche", la nueva canción con voz de Carolina Ross.