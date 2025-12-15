Exatlón México: Esta leyenda del reality rompe en llanto tras revelar dos INESPERADAS noticias en plena eliminación

La semana 11 de la novena temporada de Exatlón México terminó este domingo 14 de diciembre, pero esta fecha quedará en el recuerdo de los atletas Rojos, quienes se rompen en llanto tras ver cómo es que Heber Gallegos se convirtió en el onceavo en salir de la presente edición, y que además lo hizo un atleta novato; sin embargo, en plena eliminación, Thunder dio dos noticias inesperadas que dejaron en shock a sus compañeros y rivales.

Así fue como Heber Gallegos fue eliminado

Heber Gallegos es una de las leyendas de Exatlón México que acudió a la novena temporada de Exatlón México , sin embargo, Thunder no pudo seguir en el reality show luego de que este novato diera cátedra de cómo competir en un Duelo de Eliminación, donde Joe de la Selva no perdió ninguna vida ante este referente Escarlata.

En plena eliminación, Heber da una noticia inesperada cuando Joe de la Selva le quitó su última vida. El corredor reunió a su grupo y les dijo que quería darles esta información con una dedicatoria, pero antes de irse soltó una agradable nueva buena. Thunder les dijo que sería papá y la alegría de los Rojos fue notable y sobresaliente.

Heber Gallegos revela que su esposa tiene problemas de salud

A pesar de que Heber Gallegos llegó a la novena temporada del reality show, no pudo seguir en la lucha por el campeonato del programa. Cuando dio a conocer que sería papá los Rojos celebraron con mucha emoción dicha noticia, sin embargo, esta felicidad se terminó cuando la leyenda escarlata le confesó a Antonio Rosique que su esposa tenía problemas de salud, y que por eso quería volver.

Conoce a Heber Gallegos

Heber Gallegos es un atleta de alto rendimiento que cuenta con 33 años de edad, nació en Chihuahua, mide 1.80 metros de altura y cuenta con una carrera como Entrenador Deportivo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

En el 2014 participó en los Juegos Centroamericanos y en el 2017 en el Summer Universiade, tras estas actuaciones Thunder ingresó a Exatlón México en su tercera temporada donde llegó a la final pero la perdió contra Heliud Pulido; desde aquella ocasión también estuvo en la quinta edición, y en el All Star 2.