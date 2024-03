Ludwika Paleta no trabajaría de nuevo con un actor por su mal aliento

Una de las actrices más conocidas de las telenovelas y del cine mexicano, sin duda alguna es Ludwika Paleta, quien recientemente generó controversia al revelar que no volvería a trabajar con un actor gracias a su mal aliento. Las polémicas declaraciones las realizo en el programa de YouTube “Pinky Promise”, al que asistió con Osvaldo Benavides para hablar de “Noche de bodas”, cinta que protagonizan.

Durante la entrevista realizaron una dinámica en la que la actriz tuvo que ventilar a uno de sus compañeros y confesó que nunca volvería a trabajar con esa persona porque le “apestaba la boca”. Luego de algunos segundos en los que pensó bien su respuesta y se veía dispuesta a revelar el nombre, Osvaldo Benavides la interrumpió y todos se quedaron esperando la respuesta.



“Si tenía un compañero actor con el que tenía que darme besos y no me gustaba, pero ¿Cuál? En una telenovela que se llama… No voy a decir, no voy a decir, es muy feo decir nombres”, explicó Ludwika.





Para dejar ese momento incómodo, Osvaldo le pidió a Ludwika que le confesara con quién había sido sus mejores besos, por lo que la actriz contestó inmediatamente: “Contigo, mi amor. En Noche de Bodas, esos besos estuvieron rico, rico”.