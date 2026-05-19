Nash revela TODO en MasterChef 24/7: nueva pareja, los desafíos y qué le pasó a Lula
La participante habló de los desafíos a los que se ha enfrentado en el Mundo de MasterChef México
Nahieli Jácome Vargas “Nash” reveló que el reto con el “Maestro del fuego” Diego Niño en el que tenían que preparar un plato con zanahoria se complicó y no pudo entregarlo como quería. La cocinera de MasterChef 24/7 también confesó que ya se deja ver una parejita entre los participantes y cómo vivió el momento en el que su compañera “Lula” tuvo un malestar y debió ser atendida por los médicos.