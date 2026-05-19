Nash revela TODO en MasterChef 24/7: nueva pareja, los desafíos y qué le pasó a Lula

Nahieli Jácome Vargas “Nash” reveló que el reto con el “Maestro del fuego” Diego Niño en el que tenían que preparar un plato con zanahoria se complicó y no pudo entregarlo como quería. La cocinera de MasterChef 24/7 también confesó que ya se deja ver una parejita entre los participantes y cómo vivió el momento en el que su compañera “Lula” tuvo un malestar y debió ser atendida por los médicos.