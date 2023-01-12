Marco Antonio Regil es el nuevo conductor de Escape Perfecto.

Hace unos días, les informamos sobre los programas que serán estrenados a lo largo de 2023 a través de nuestra señal de Azteca UNO.

Eso no es todo, también llegarán nuevos capítulos de grandes programas como Escape Perfecto, quien le dará la bienvenida a su nuevo conductor Marco Antonio Regil.

¿Quién es Marco Antonio Regil? Marco Antonio Regil es un exitoso presentador de radio y televisión, además de un gran conferencista a nivel internacional que cuenta con más de 6 millones de seguidores en sus redes sociales y más de 50 millones de descargas en su podcast del mismo nombre.

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A lo largo de su trayectoria profesional, el afamado conductor ha sido galardonado por la revista Selecciones de Reader’s Digest México como el presentador de televisión más confiable en 2010, 2014 y 2017.

Pero eso no es todo, durante tres años consecutivos recibió el premio a “El profesional con mayor impacto en el bienestar de México” y en 2022 fue premiado por primera ocasión como “Blogger o influencer con más impacto en el bienestar”.

A lo largo de sus más de 35 años de carrera, Marco Antonio Regil ha estado al frente de exitosos programas de concursos, es por eso que este 2023 se convertirá en el conductor de nuestro programa Escape Perfecto.

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¿Qué es Escape Perfecto?

Escape Perfecto es un programa de concursos. La dinámica consta de juegos en parejas en donde uno de los concursantes será quien contestará una serie de preguntas y cada cierto tiempo le dará paso al otro participante para que entre a la jaula y pueda empezar a conseguir premios; sin embargo, una respuesta incorrecta podría hacer que pierdan los premios.

¿Cómo ser parte de Escape Perfecto?

Si deseas formar parte de Escape Perfecto y competir por diversos premios, esta es tu oportunidad, pues las inscripciones para la nueva temporada están abiertas. Únicamente debes registrarte en la App de TV Azteca en VIVO, será que ¿podrás escapar con todos los premios de la jaula?

¿Qué dijo Marco Antonio Regil sobre su llegada a Escape Perfecto? Esta tarde se enlazó Marco Antonio Regil al foro de Ventaneando donde dijo en exclusiva estar feliz por su regreso a la televisión, pero sobre todo por hacerlo con un programa de concursos ya que es algo que extrañaba.

“Se me hizo, me da mucho gusto. Tengo muchos amigos que están trabajando, además de ustedes. La producción de este programa es de primera, así que hay muy buenos planes y vamos a estar grabando una cantidad enorme de episodios allá en Ciudad de México”, sentenció.