Mario y Brenda Bezares presentes en el próximo documental sobre Paco Stanley.

Al igual que Paola Durante, Mario Bezares y Brenda Bezares participan en el documental “El Show: Crónica de un asesinato”, dirigido por Diego Enrique Osorno y producido por Carlos Sosa, que está próximo a estrenarse.

Pero ¿de qué trata el documental y cómo es que Mario y Brenda accedieron a participar?, luego de que habían intentado impulsar su propio proyecto en torno al fatídico suceso.

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¿Qué dijeron Mario y Brenda Bezares?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Mario Bezares y Brenda Bezares se pronunciaron al respecto y revelaron los motivos por los que decidieron integrarse a dicho proyecto. “De alguna manera fuimos renuentes y no quisimos aceptar las primeras veces que nos habló, pero de repente nos dijo que le encantaría que estuviéramos nosotros en una entrevista por separado, claro, porque de todos modos se iba a hacer el documental”, declaró Mario.

“Él quería una entrevista actual… no entrevistas ya viejas que están documentadas y demás y por eso accedimos nosotros”, agregó.

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Por su parte, Brenda Bezares declaró que ambos lo analizaron, pero en su caso no podía “permitir que esa mujer, una chava muy joven, yo tenía 25-26 años cuando sucedió esto, entonces no quería que sacaran a esa niña miedosa, a esa mujer que la pasó muy mal, con mucho dolor y que nos ha costado también salir adelante, han sido años de terapia”.

¿Tomarían acciones legales contra el documental “Stanley”? En contraste con su intervención voluntaria en este documental, Mario y Brenda advierten que sus abogados están preparados para proceder legalmente en caso de que la serie “Stanley”, protagonizada por Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Zuria Vega y Belinda, los desprestigie.

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“Nuestros abogados ya nos dijeron que primero tenemos que ver qué está pasando en la serie, cómo viene la serie y cómo va a estar planteada la serie, si hay algún dejo en cuestiones de un desprestigio o de meterse con nuestras personas, entonces sí vamos a actuar legalmente”, dijo Mario Bezares.

“Todos fuimos víctimas de una situación y de una cosa terrible, entonces que se sigan haciendo este tipo de cosas para dañar a las personas cuando ya aparentemente lo superamos, se me hace muy cruel”, finalizó Brenda.