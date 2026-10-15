Nacieron 15 pequeñas ranas de aproximadamente 5 milímetros de longitud, del tamaño de la punta de un lápiz, en el Zoológico de Londres, en Reino Unido, como parte de un programa internacional de conservación. Se trata de la rana de charca de Afia Birago, un anfibio originario de Ghana que enfrenta un riesgo extremo de desaparecer debido a la destrucción de su hábitat. Mientras que estas 4 especies que se creían desaparecidas vuelven a ser detectadas después de casi dos décadas.

El resultado representa un avance para los investigadores, pues todavía existe poca información sobre la biología y las necesidades de este animal. El equipo del zoológico británico trabaja con organizaciones de Ghana para desarrollar métodos de reproducción y compartir los conocimientos, así como lo hicieron para encontrar a un mamífero que pone huevos después de 62 años sin registros científicos.

Nacen 15 ranas del tamaño de la punta de un lápiz en un zoológico: el logro podría ayudar a salvar una especie en peligro crítico|Ben Tapley ZSL

Lo que debes saber de la rana de charca

Las crías miden alrededor de cinco milímetros, una longitud comparable con la punta de un lápiz. Incluso cuando alcanzan la edad adulta, estos anfibios mantienen el mismo tamaño. Además, cada ejemplar pesa menos de 1.75 gramos.

Los científicos describieron formalmente a la rana como una especie nueva para la ciencia en 2018. Su distribución se limita a dos charcas permanentes dentro de la Reserva Forestal de las Colinas de Atewa, en Ghana. Por ello, aumenta su vulnerabilidad, porque la supervivencia de la población silvestre depende de un espacio muy reducido y de las condiciones ambientales de esos cuerpos de agua.

¿Por qué nacieron las ranas en el Reino Unido?

En septiembre de 2025, especialistas pusieron en marcha un plan de emergencia y trasladaron 20 ejemplares adultos desde Ghana hasta el recinto londinense. La decisión fue por la necesidad de aprender cómo mantenerlos bajo cuidado humano y conseguir su reproducción.

El equipo especializado en anfibios desarrolló procedimientos para atenderlos y favorecer su reproducción. El nacimiento de las 15 crías confirmó que esas técnicas pueden dar resultados en condiciones controladas.

Los ejemplares pueden verse en la exhibición The Secret Life of Reptiles and Amphibians del Zoológico de Londres, donde el personal especializado se encarga de su cuidado. Además de contribuir a la investigación, la exhibición permite que los visitantes conozcan el trabajo de conservación que realizan los equipos británicos y ghaneses para proteger a este animal.