El embarazo de un perro dura aproximadamente 63 días, aunque el nacimiento puede ocurrir antes o después de esa fecha. Para calcular cuándo llegarán los cachorros, es importante conocer el momento de la ovulación, ya que el día del apareamiento no siempre coincide con el inicio de la gestación. ¿Sabes lo que sienten al oler tus cosas?

La ecografía, los análisis hormonales y las radiografías pueden confirmar la gestación, revisar el desarrollo de los cachorros y conocer cuántos integran la camada. Cada procedimiento tiene un momento adecuado dentro del proceso, por lo que acudir con un veterinario ayuda a establecer un calendario de seguimiento y preparar el nacimiento. Caso contrario es este mamífero que pone huevos después de 62 años.

Cuánto dura el embarazo de un perro, cómo calcular la fecha de parto y cómo se sabe cuántos perritos tendrá Cuánto dura el embarazo de un perro, cómo calcular la fecha de parto y cómo se sabe cuántos perritos tendrá (Pinterest)

¿Cuánto dura el embarazo de un perro y cuándo es el nacimiento?

La gestación de una perra dura entre 62 y 64 días cuando el cálculo parte de la ovulación. El promedio veterinario es de 63 días; es decir, alrededor de dos meses. Sin embargo, el periodo puede variar si se toma como referencia la fecha del apareamiento, pues los espermatozoides pueden permanecer viables dentro del aparato reproductor femenino durante varios días.

El Manual Veterinario MSD explica que el nacimiento puede ocurrir entre 58 y 72 días después del primer apareamiento. La diferencia entre ovulación y apareamiento resulta fundamental para calcular el tiempo de gestación. Los óvulos de la perra necesitan entre dos y tres días para alcanzar su madurez después de la ovulación. Además, una hembra puede aceptar al macho varios días antes o después de ese proceso.

Cuando el veterinario conoce el día de la ovulación mediante pruebas hormonales, puede estimar el parto con mayor precisión: alrededor de 63 días después, con un margen aproximado de uno o dos días.

¿Cómo saber cuántos perritos tendrá?

La ecografía abdominal es el estudio para confirmar la presencia de embriones. Los veterinarios pueden identificar estructuras embrionarias desde aproximadamente los 21 días posteriores al apareamiento, aunque el estudio suele ofrecer resultados más confiables después del día 28.

Sin embargo, este procedimiento no siempre ofrece un conteo exacto de la camada. La posición de los embriones dentro del útero y la cantidad de crías pueden dificultar su identificación individual.

Para conocer la cantidad de cachorros con mayor precisión, los especialistas recurren a una radiografía abdominal, que se puede tomar a los 55 días, con el objetivo de determinar el tamaño de la camada.