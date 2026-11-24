Un perro es un animal social que necesita compañía, actividad física y estimulación mental para mantener su bienestar. Según especialistas en comportamiento canino, existen 5 señales que pueden indicar que una mascota está demandando más atención.

Aunque algunas de estas conductas pueden confundirse con desobediencia o malos hábitos, en determinadas circunstancias son una manera de expresar necesidades que no están siendo satisfechas. Por eso, los entrenadores caninos y veterinarios recomiendan prestar atención a los cambios en la rutina y observar qué situaciones desencadenan esas reacciones en la mascota.

¿Cuáles son las 5 señales de que tu perro necesita más atención?

Identificar estas conductas permite comprender mejor las necesidades de una mascota y actuar antes de que el aburrimiento o la falta de interacción afecten su bienestar.

Te sigue constantemente por toda la casa: si tu perro no quiere separarse de ti ni siquiera unos minutos, podría estar buscando compañía o interacción. Sin embargo, si también presenta angustia cuando te marchas, es importante descartar problemas relacionados con la ansiedad por separación. Ladra o busca llamar tu atención continuamente: algunos perros utilizan los ladridos, los gemidos o los pequeños empujones con el hocico para conseguir que sus dueños interactúen con ellos. Esta conducta puede aumentar cuando pasan demasiado tiempo sin compañía o actividades. Rompe objetos o muerde muebles: destruir almohadones, zapatos y otros elementos del hogar puede ser una manifestación de aburrimiento y falta de estimulación. También puede responder a la dentición, el estrés u otras necesidades que deben evaluarse. Pierde el interés por los juegos: si antes disfrutaba buscar una pelota o salir a pasear y ahora parece desinteresado, conviene observar si necesita nuevas actividades. Si el cambio es repentino o está acompañado de decaimiento, debe descartarse un problema de salud. Se muestra inquieto cuando no interactúas con él: caminar de un lado a otro, traer juguetes repetidamente o interrumpir tus actividades pueden ser señales de que busca compartir más tiempo contigo.

¿Cómo darle más atención a tu perro y mejorar su bienestar?

Los especialistas en comportamiento animal recomiendan que la atención no se limite a acariciar al perro o permanecer en la misma habitación. También necesita actividades que estimulen sus capacidades físicas, cognitivas y sociales.

Algunas prácticas que pueden incorporarse a la rutina son:

Paseos diarios: permiten explorar nuevos olores, ejercitarse y relacionarse con el entorno.

permiten explorar nuevos olores, ejercitarse y relacionarse con el entorno. Juegos de olfato: esconder premios o utilizar juguetes interactivos ayuda a estimular sus capacidades mentales.

esconder premios o utilizar juguetes interactivos ayuda a estimular sus capacidades mentales. Entrenamiento positivo: dedicar unos minutos a enseñarle nuevas órdenes mediante recompensas fortalece el vínculo.

dedicar unos minutos a enseñarle nuevas órdenes mediante recompensas fortalece el vínculo. Momentos de contacto: reservar tiempo para acariciarlo, jugar o simplemente compartir un espacio tranquilo.

reservar tiempo para acariciarlo, jugar o simplemente compartir un espacio tranquilo. Rutinas estables: establecer horarios de alimentación, paseos y descanso puede aportarle seguridad.

La American Veterinary Society of Animal Behavior (AVSAB) destaca la importancia del entrenamiento basado en recompensas y de atender las necesidades conductuales de los perros. Por su parte, la American Kennel Club (AKC) ofrece recomendaciones sobre enriquecimiento ambiental, ejercicio y actividades para combatir el aburrimiento.

Es importante recordar que estas 5 señales no significan necesariamente que el perro reciba poca atención. Algunas también pueden estar relacionadas con ansiedad, dolor o enfermedades. Si aparecen de manera repentina, son persistentes o interfieren con su vida cotidiana, lo adecuado es consultar con un veterinario o un especialista en comportamiento canino.