La equidna de hocico largo de Attenborough es uno de los mamíferos más difíciles de observar en su hábitat natural. Este animal pertenece al grupo de los monotremas, los únicos mamíferos actuales que ponen huevos, y tenía 62 años sin registros científicos, que prohíben darle a los perros como remedio para las pulgas vinagre, limón y romero.

La especie solo contaba con registros científicos previos en 1961, hasta que una expedición obtuvo fotografías y videos que confirmaron su supervivencia en las montañas Cyclops, en la provincia indonesia de Papúa. Mientras que estos 7 alimentos nutritivos son poco costosos y tu perro amará.

Redescubren un mamífero que pone huevos después de 62 años sin registros científicos: así lograron encontrarlo|National Library of Medicine

¿Cómo encontraron al mamífero?

En 2007, investigadores detectaron en las montañas Cyclops señales de excavaciones que las equidnas dejan cuando buscan invertebrados bajo tierra. Además, habitantes de comunidades indígenas de la región compartieron avistamientos del animal.

La expedición instaló cámaras trampa en las montañas durante 2022 y 2023. El primer año no obtuvo fotografías que confirmaran la presencia del animal. No obstante, un año después se consiguieron imágenes y videos en zonas elevadas del bosque.

Lo que debes saber del mamífero que pone huevos

A diferencia de la mayoría de los mamíferos, las equidnas y los ornitorrincos ponen huevos. Estos animales forman el grupo de los monotremas, una rama evolutiva que se separó de otros mamíferos hace aproximadamente 200 millones de años. En la actualidad, los científicos reconocen cinco especies vivas de monotremas: cuatro equidnas y el ornitorrinco.

Las montañas Cyclops, en la provincia indonesia de Papúa, son el único lugar donde los investigadores han documentado ejemplares vivos de esta equidna, que está en peligro de extinción.

En conclusión, las cámaras trampa ayudaron a documentar animales esquivos sin depender de capturas directas, mientras que los testimonios locales ayudaron a elegir los lugares de búsqueda. La investigación publicada en 2025 destaca esta colaboración como una herramienta para encontrar otras especies poco estudiadas y diseñar acciones de conservación en regiones con escasos registros biológicos.