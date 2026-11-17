Eliminar las pulgas de la cama de tu perro requiere combinar 4 acciones: retirar y lavar toda la ropa de cama, aspirar los rincones y las superficies cercanas, limpiar el área de descanso y aplicar un tratamiento antiparasitario adecuado al animal. Estas medidas ayudan a eliminar tanto los parásitos adultos como parte de los huevos y las larvas que pueden permanecer en el ambiente.

Aunque muchas personas creen que basta con lavar la manta del animal, el problema puede persistir si no se interviene también en el colchón, las alfombras y los espacios donde suele descansar. Según los especialistas en medicina veterinaria, el control de las pulgas debe contemplar tanto a las mascotas como a su entorno para evitar nuevas infestaciones.

¿Cómo eliminar las pulgas de la cama de tu perro en 4 pasos?

Para conseguir una limpieza efectiva, es importante seguir un orden y prestar atención a los lugares donde estos parásitos pueden esconderse.

Retirar y lavar todos los textiles: quita las mantas, fundas, almohadones y cualquier tela que utilice tu perro. Lávalos con detergente y agua caliente, siempre que el tejido lo permita, y utiliza un ciclo de secado con calor si las indicaciones de la prenda lo admiten. Esto ayuda a eliminar pulgas y distintas etapas de su ciclo de vida. Aspirar profundamente la cama y sus alrededores: utiliza una aspiradora en las costuras del colchón, los bordes, las grietas y debajo de los muebles. También limpia las alfombras y los espacios donde el perro suele acostarse. Al terminar, desecha el contenido de la aspiradora en una bolsa cerrada, fuera de la vivienda. Limpiar la estructura de la cama: si tiene una base de plástico, madera o metal, límpiala con agua y un producto de limpieza adecuado para esa superficie. Déjala secar completamente antes de volver a colocar los textiles. No mezcles productos químicos ni utilices insecticidas domésticos sobre la cama sin comprobar que estén autorizados para ese uso. Tratar al perro y controlar el ambiente: consulta con un veterinario para elegir un antiparasitario apropiado según la edad, el peso y el estado de salud del animal. También es importante revisar y tratar a las demás mascotas del hogar cuando corresponda.

¿Qué recomiendan los veterinarios para evitar que vuelvan las pulgas?

El control de estos parásitos no termina con la limpieza inicial. Las pulgas atraviesan distintas etapas de desarrollo y sus huevos y larvas pueden permanecer en el ambiente, por lo que es posible que aparezcan nuevos ejemplares después de haber lavado la cama.

El Consejo de Parásitos de Animales de Compañía (CAPC, por sus siglas en inglés), integrado por profesionales veterinarios y expertos en parasitología, recomienda mantener un control antiparasitario constante y abordar tanto al animal como a los espacios que frecuenta. Para prevenir una nueva infestación, conviene adoptar estos hábitos:

Lavar semanalmente las mantas y fundas de la cama.

Aspirar con frecuencia las alfombras y los muebles.

Mantener limpios los espacios donde descansa el perro.

Cumplir el calendario de desparasitación externa indicado por el veterinario.

Revisar periódicamente el pelaje del animal.

La clave es mantener una rutina de higiene y prevención. Una limpieza aislada puede reducir la cantidad de pulgas. Pero el tratamiento de todas las mascotas y el control del ambiente son necesarios para evitar que el problema se repita.