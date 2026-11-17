Los bigotes de un gato, conocidos científicamente como vibrisas, cumplen una función mucho más importante que la de complementar su apariencia. Estos pelos especializados están conectados a estructuras nerviosas muy sensibles y permiten al animal percibir estímulos del entorno, orientarse y obtener información sobre los objetos que tiene cerca.

Por eso, observar su posición puede ayudar a interpretar su estado emocional. Cuando un gato tira los bigotes hacia atrás, especialmente si los mantiene pegados a la cara, generalmente está manifestando tensión, temor o incomodidad.

Sin embargo, para comprender qué intenta comunicar, es necesario observar también sus orejas, sus ojos, la cola y la postura corporal. Esto es lo que dicen los expertos.

¿Qué significa que un gato lleve los bigotes hacia atrás?

Cuando las vibrisas están inclinadas hacia atrás y pegadas a las mejillas, pueden indicar que el gato está asustado, nervioso o que se siente amenazado. Es una señal corporal que suele aparecer cuando intenta protegerse o evitar una situación que le resulta desagradable.

Estas son algunas situaciones que pueden explicar este comportamiento:

Miedo o inseguridad: si escucha un ruido fuerte, se encuentra con un desconocido o percibe algo que considera peligroso, puede retraer los bigotes como parte de una postura defensiva.

si escucha un ruido fuerte, se encuentra con un desconocido o percibe algo que considera peligroso, puede retraer los bigotes como parte de una postura defensiva. Estrés o incomodidad: los cambios en el hogar, las visitas, la presencia de otros animales o una manipulación que no desea pueden provocar esta reacción.

los cambios en el hogar, las visitas, la presencia de otros animales o una manipulación que no desea pueden provocar esta reacción. Actitud defensiva: cuando se siente acorralado, puede llevar los bigotes hacia atrás junto con las orejas bajas y el cuerpo tenso.

cuando se siente acorralado, puede llevar los bigotes hacia atrás junto con las orejas bajas y el cuerpo tenso. Dolor o malestar: si la posición se mantiene y aparece acompañada de aislamiento, falta de apetito o cambios de conducta, conviene consultar con un veterinario.

Es importante aclarar que los bigotes hacia atrás no constituyen por sí solos un diagnóstico. La interpretación depende del contexto y de las demás señales corporales.

¿Qué otras señales del lenguaje corporal ayudan a entender a un gato?

Para reconocer qué está sintiendo una mascota, los especialistas recomiendan observar su comportamiento de manera integral. Las orejas, los ojos, la cola y la postura pueden aportar información adicional.

Estas son algunas señales que conviene identificar:

Orejas hacia atrás o aplastadas: pueden indicar miedo, irritación o una actitud defensiva.

pueden indicar miedo, irritación o una actitud defensiva. Pupilas dilatadas: pueden aparecer ante el miedo, la excitación o una situación de alerta, aunque también dependen de la iluminación.

pueden aparecer ante el miedo, la excitación o una situación de alerta, aunque también dependen de la iluminación. Cola pegada al cuerpo: suele relacionarse con inseguridad o temor.

suele relacionarse con inseguridad o temor. Cuerpo agachado y músculos tensos: pueden reflejar que el animal está intentando protegerse.

pueden reflejar que el animal está intentando protegerse. Bigotes hacia adelante: pueden aparecer cuando está explorando, prestando atención o interesado en algo.

La American Association of Feline Practitioners (AAFP) y la International Society of Feline Medicine (ISFM), en sus recomendaciones sobre las necesidades ambientales y conductuales de los gatos, destacan la importancia de reconocer las señales de estrés y respetar las posibilidades de elección del animal.

Si notas que tu gato lleva los bigotes hacia atrás, lo recomendable es no forzar el contacto físico. Dale espacio, evita los movimientos bruscos y permite que se acerque cuando se sienta seguro.