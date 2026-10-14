Cuatro especies de ranas que habían desaparecido de determinadas zonas de Panamá volvieron a aparecer en registros científicos después de casi dos décadas, gracias a una investigación que combinó grabaciones de audio y búsquedas en campo, al igual que redescubrieron un mamífero que pone huevos después de 62 años sin registros científicos.

Frontiers in Amphibian and Reptile Science documentó la presencia de las cuatro especies que son de interés para la conservación en tres localidades del país centroamericano. Tres no se habían detectado en esos sitios después de una enfermedad fúngica, mientras que la cuarta representó un nuevo registro. Cabe mencionar que no es recomendable usar vinagre, limón y romero como “remedio” para las pulgas de los perros.

4 poblaciones de ranas que se creían desaparecidas vuelven a ser detectadas después de casi dos décadas|IA

Las 4 especies de ranas

La investigación identificó a la rana venenosa de Vicente, la rana cohete de Boquete, la rana arborícola coronada y la rana arborícola de extremidades marginales de Veragua.

El hallazgo más destacado fue el de la rana venenosa de Vicente, una especie de color verde metálico y negro. El equipo registró más de 400 vocalizaciones de este anfibio.

La rana cohete de Boquete llamó la atención porque no se detectaba en el Parque Nacional Altos de Campana desde hacía casi 20 años. Los registros también confirmaron la presencia de la rana arborícola coronada, que vive en México y Costa Rica, pero llevaba una década sin aparecer en los bosques panameños estudiados.

En el caso de la rana arborícola de Veragua, los investigadores obtuvieron un nuevo registro; por ello, no todas las especies del estudio tenían el mismo historial de ausencia.

¿Cómo encontraron las ranas?

El equipo instaló grabadoras autónomas en 19 estaciones distribuidas en tres localidades de la cordillera central de Panamá. Los investigadores realizaron pruebas con equipos que registraban un minuto de sonido cada diez minutos, tanto de día como de noche. Además, recorrieron transectos de 100 metros para buscar anfibios mediante observación directa y escucha de sus llamados.