Colocar los regalos debajo del árbol de Navidad cuando tienes perros o gatos requiere algunos cuidados para evitar que terminen mordidos, abiertos o desacomodados. Las cajas, los moños y los papeles brillantes pueden llamar su atención, por lo que conviene buscar alternativas que permitan proteger los obsequios sin sacrificar la decoración. Desde canastas con tapa hasta pequeñas cercas, te compartimos tres ideas para aprovechar cada espacio de tu casa.

De acuerdo con Architectural Digest, una de las recomendaciones para convivir con perros y gatos durante las fiestas es delimitar el espacio del árbol con barreras físicas y evitar colocar regalos demasiado pronto. También es importante mantener los adornos frágiles fuera de su alcance para prevenir accidentes.

3 ideas para proteger los regalos debajo del árbol de Navidad si tienes mascotas

Si quieres conservar la decoración y aprovechar cada rincón de tu sala, estas alternativas pueden ayudarte a mantener los regalos protegidos de los animales sin perder el espíritu navideño.

1. Canastas decorativas con tapa para guardar los regalos

Una de las opciones más prácticas es colocar los regalos dentro de canastas de mimbre o cajas decorativas con tapa. Además de mantener los paquetes organizados, puedes elegir diseños que combinen con los colores de tu árbol y conseguir una decoración acogedora.

Procura utilizar recipientes resistentes y colocar los obsequios más delicados en el interior. Si tienes gatos, asegúrate de que las tapas queden bien sujetas para evitar que puedan abrirlas.

2. Una cerca navideña para delimitar el espacio

Si tus mascotas suelen acercarse demasiado al árbol, puedes colocar una pequeña cerca decorativa alrededor de la base. Existen barreras de madera, plástico o metal que permiten crear una zona protegida para los regalos y mantener cierta distancia entre los animales y los adornos.

Puedes complementar esta alternativa con guirnaldas o pequeños detalles navideños para integrarla a la decoración. De acuerdo con Glamour, asegurar el árbol y mantener los elementos peligrosos fuera del alcance de perros y gatos son medidas importantes para evitar accidentes.

3. Cajas decorativas apilables para aprovechar cada rincón

Si tienes poco espacio en casa, las cajas decorativas apilables pueden ser una excelente alternativa. Puedes elegir modelos de cartón resistente o plástico con tapa y acomodarlos junto al árbol para mantener los regalos organizados sin ocupar demasiado espacio.

Otra idea es utilizar cajas de diferentes tamaños y envolverlas con papel navideño para que formen parte de la decoración. Solo procura que estén bien cerradas y que no tengan listones, moños o piezas pequeñas que tus mascotas puedan morder o desprender.