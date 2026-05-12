¿Quién es Leslie Gallardo, nuestra host digital que promete ponerle sabor a MasterChef 24/7?

Leslie Gallardo fue confirmada como la brillante host digital de MasterChef 24/7 -un puesto que compartirá al lado del talentoso Antonio Betancourt- y de inmediato causó furor en redes sociales ya que los internautas estuvieron de acuerdo en algo importante... ¡con toda una experta en redes como ella, el chisme en la cocina está más que asegurado!, ¿pero quién es ella y cómo se abrió camino en el mundo del entretenimiento?

¿Quién es Leslie Gallardo, la nueva host digital de MasterChef 24/7?

Para este 2026 MasterChef, el reality de cocina más viral de la televisión mexicana, llegará a la televisión mexicana con una apuesta que dejó a más de una persona con la boca abierta: ¡por primera vez lo veremos en una transmisión 24/7 total para no perdernos un solo segundo del proceso que seguirán los participantes para convertirse en todos unos chefs expertos!

Obviamente el equipo de MasterChef 24/7 no podría estar completo sin el chismecito digital y es ahí donde entra Leslie Gallardo, una influencer y reconocida figura de reality shows que tiene toda la experiencia para traerte hasta la comodidad de tu casa todos los chismes que ocurran en la transmisión.

Originaria de Celaya, Guanajuato, Leslie Gallardo tiene 26 años -ya que nació un 06 de enero del año 2000- y desde muy joven sintió pasión por el mundo digital; en la actualidad, sólo para poner un ejemplo, nuestra host tiene ¡1.1 millones de seguidores! tanto en Instagram como en TikTok, lo que demuestra su gran poder de convocatoria en redes sociales.

En cuanto al mundo de los realities, te recordamos que Leslie Gallardo es ¡toda una experta! en las dinámicas de cocina ya que ella participó en MasterChef Celebrity 2025, edición en la que se enfrentó a los estrictos jueces Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera.

Ahora Leslie Gallardo se meterá hasta la cocina pero no con el delantal, sino con el micrófono en la mano para compartirnos entrevistas, chismes e información que seguramente te atrapará desde el primer minuto, sobre todo porque le impregnará su estilo fresco que tanto conquistó a la fanaticada.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 2026

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?

El estreno de MasterChef 2026 es el domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO. Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO, entonces podrás sintonizar el 24/7 desde Disney+ y el contenido especial de cada programa en las páginas oficiales de la emisión.