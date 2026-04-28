¡Conoce a Leslie Gallardo, la HOST DIGITAL de MaterChef 24/7!

Es oficial, Leslie Gallardo llega a MaterChef 24/7 como host digital y el chisme ya ha comenzado. Pero quién es Leslie y como la Guanajuatense traerá consigo todo los pequeños detalles que se vivirán en la nueva temporada de MaterChef México 2026.

Ahora lee: AL MOMENTO: Muere concursante de ‘La Voz’, a los 24 años de edad, quien haría llorar a Reba McEntire

¿Quién es Leslie Gallardo?

Nacida en Celaya, Guanajuato, un 6 de enero del año 200, Leslie Gallardo, se ha ganado su lugar dentro de la conversación digital, gracias a su presencia como influencer y estrella de reality shows. La Creadora de contenido participa en 2025 dentro de MasterChef Celebrity, en donde demuestra su dotes culinarios dentro de la cocina más famosa de todo México.

Dentro de su paso por MasterChef Celebrity, Leslie se convirtió en la decimoquinta eliminada de la competencia, y a pesar de que no logró llegar a la gran final, los fanáticos del reality de cocina, la reconocen por su esfuerzo y cariño al programa.

Leslie Gallardo la nueva host digital de MaterChef 24/7

Entre el anciano Leslie admitió que se siente entusiasmada para vivir de nuevo la pasión de la cocina más importante de México, pero ahora del otro lado. La ex participante admitió que estar del otro lado de la cocina se transcribe en tranquilidad, y será ella quien ahora, vea, sienta y comparta los nervios de cada competencia.

Para Leslie ser el vínculo entre lo que pasa en la contienda y fuera de ella es como un sueño, pues ahora será ella quien cuente todos esos pequeños detalles que pasan en el 24/7 para que los fanáticos no se pierdan de nada. Junto a Antonio Betancourt, la influencer adelantó que la cobertura digital será puro chisme, pues al ser esta edición la primera en ser transmitida 24/7 y que la realidad invadirá los monitores pues no habrá espacios para las mentiras.