MasterChef 24/7: qué pasará los lunes y cómo afectará a los participantes

La nueva temporada de MasterChef 2026 llega completamente renovada con un ambicioso formato 24/7 en el que los participantes convivirán, tomarán clases y se prepararán para darlo todo en la cocina más famosa de México. Además, a lo largo de toda la semana se enfrentarán a distintas dinámicas que pondrán en juego su permanencia, ya que cada cocinada será persiguiendo recompensas y evitando el temido "mandil negro".

Las actividades en MasterChef 24/7 arrancarán desde el lunes, cuando luego de cada jornada de eliminación, los aspirantes vivirán la prueba de "la caja misteriosa" y un reto máximo, del que resultará elegido el capitán temporal. La persona que resulte seleccionada también tendrá el honor de portar el tan codiciado "pin del chef", que les dará ventajas sobre sus compañeros para los siguientes retos.

¿Qué pasará en MasterChef 2026 si no ganan el "pin del chef"?

Aquellos participantes que no consigan conquistar la victoria en el "Lunes del poder del pin" en MasterChef México tendrán que esforzarse aun más en todos los platillos que hagan para poder perfeccionar sus habilidades culinarias y así tener mayor oportunidad de posicionarse como "segundo capitán". El tercer capitán será seleccionado por el público mediante las votaciones, así que esta es su última oportunidad.

Mientras que los que queden fuera de estos rangos, estarán a expensas de los líderes en las pruebas y, en el peor de los casos, podrían terminar con los temidos "mandiles negros". Es decir, tendrán que enfrentarse a otros de sus compañeros y si no convencen a los chefs, quedarán eliminados de MasterChef 24/7.

Cuándo se estrena MasterChef 24/7 y dónde verlo

La nueva temporada de MasterChef 24/7 empieza el domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 p.m., a través de la señal de Azteca UNO. Si no quieres perderte ni un solo detalle de lo que pasará entre los concursantes, podrás seguir la transmisión completa mediante Disney+ y los mejores detalles de cada episodio en redes sociales y la página oficial.