Matilde Obregón es originaria de la Ciudad de México.

Es una periodista de espectáculos muy conocida en el mundo de la farándula y un tanto temida por los famosos mexicanos, porque ha logrado poner incómodo a más de uno.

Fue la creadora y fundadora de una reconocida revista de espectáculos en México que llegó a vender casi un millón de ejemplares por semana, algo único en el mundo de las revistas.

Tiene un estilo periodístico ácido y atrevido, pero siempre respetuoso.

Matilde se despidió de MasterChef Celebrity México en el tercer programa.