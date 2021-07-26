Paco Chacón

Francisco Chacón Gutiérrez es un ex árbitro de fútbol mexicano calificado por la FIFA para oficiar partidos internacionales.

Nació el 8 de mayo de 1976 en Irapuato, Guanajuato.

Árbitro internacional de 2009 a 2017, Chacón ha sido seleccionado para dos Torneos de la FIFA, la Copa Oro de la CONCACAF 2011 y la Copa América 2011.

Este ex árbitro de primera división del fútbol mexicano, es hoy comentarista y analista deportivo. Reconocido por sus polémicas frases y su humor ácido, quien llega a demostrar que él también puede pitar en la cocina.

Viene decidido a deleitar a nuestros jueces de la cocina más famosa del mundo para llegar a la gran final de MasterChef Celebrity.