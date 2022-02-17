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En Vivo

Zoe

MasterChef Junior

MASTER CHEF JUNIOR ZOE

Escrito por: Redacción Azteca UNO

8 años

San Luis Potosí

La porrista, no permitirá que decaiga el ánimo de la competencia.

Vive con sus papás y es la mayor de dos hermanos.

Además de cocinar, es animadora y practica ballet. Es muy optimista, siempre ve el lado bueno de la vida y a los días tristes prefiere no tomarles importancia.

Inteligente, creativa y una “parlanchina”, algo que a veces le ha ocasionado problemas en la escuela.

Su pasión por la cocina nació viendo a su mamá mezclar sabores.

La especialidad de Zoe, es el pescado.

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