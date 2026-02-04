MasterChef: ¿En qué países está el reality y dónde hay más temporadas?

MasterChef es sin duda un fenómeno televisivo que ha trascendido sus orígenes británicos para convertirse en uno de los programas de cocina más vistos en todo el mundo. Este formato vio la luz en 2005 en el Reino Unido, dando pie a 52 países a tener su propia historia dentro de la marca.

De acuerdo con datos proporcionados por el Guinness World Records, el formato MasterChef ha sido adaptado en por lo menos 52 países, desde Europa hasta Asia, América y África y Oceanía, lo que los posiciona como el formato de cocina más exportado en toda la historia de la televisión.

¿En qué países ha estado MasterChef?

Entre los países en que MasterChef ha tenido injerencia se encuentran: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Croacia, España, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, México , Marruecos, Sudáfrica y muchos más, cada uno con su propia versión local del concurso.

Historia y presencia de MasterChef a lo largo de los años alrededor del mundo

En términos de producción de temporadas, existen varios países que sobresalen por mantener el formato activo a lo largo de los años. Dentro del Reino Unido ha acumulado más de 30 temporadas desde el 2005, lo que la convierte en una de las series más longevas del programa. No obstante en Estados Unidos llevan una larga historia de temporadas superando las 40 lo que lo convierte en el formato más largo, mientras que en México el programa ha cumplido 14 temporadas.

El impacto de MasterChef en el mundo

Si vamos más allá de su expansión geográfica, MasterChef se ha consolidado con grandes temporadas dentro de otros formatos como MasterChef Junior, Celebrity MasterChef y MasterChef: The Professionals, ampliando el universo del reality culinario más visto en el mundo.