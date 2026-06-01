5 platillos de MasterChef 24/7 que puedes preparar en menos de media hora y lucirte en la cocina

MasterChef 24/7 ha demostrado que no todos los grandes platillos requieren horas de preparación. A lo largo de la temporada, los participantes han enfrentado retos de velocidad en los que han tenido que sacar adelante recetas completas en cuestión de minutos, dejando claro que es posible cocinar algo delicioso sin pasar toda la tarde frente a la estufa.

Si buscas una comida rápida para sorprender a tu familia o simplemente quieres preparar algo diferente sin complicarte demasiado, estos cinco platillos que han aparecido dentro del universo de MasterChef 24/7 pueden convertirse en tus mejores aliados.

Recetas de media hora o menos que puedes preparar al estilo MasterChef 24/7

1. Aguachile

Fresco, ligero y perfecto para los días calurosos. El aguachile es uno de esos platillos que destacan por su rapidez de preparación. Con camarón, limón, chile, pepino y cebolla morada se puede obtener una comida llena de sabor en muy poco tiempo. Además, no requiere procesos complejos ni largas cocciones, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes tienen poco tiempo disponible.

Aguachile al estilo MasterChef 24/7|Foto: Canva

2. Tacos

Los tacos son quizá el ejemplo perfecto de que la cocina mexicana puede ser sencilla y espectacular al mismo tiempo. Ya sea con carne asada, pollo, pescado o incluso vegetales, pueden prepararse en menos de media hora utilizando ingredientes que muchas personas ya tienen en casa. Lo mejor es que cada integrante de la familia puede personalizarlos a su gusto.

3. Crepas dulces

Durante los retos de velocidad de MasterChef 24/7, las crepas han demostrado ser una opción rápida y versátil. Una vez lista la mezcla, solo se necesitan unos minutos para cocinarlas y rellenarlas con frutas, chocolate, cajeta, mermelada o queso crema. Son ideales para una merienda especial o para cerrar una comida con algo dulce.

4. Arroz con leche

Aunque tradicionalmente algunas recetas requieren una cocción prolongada, existen versiones rápidas que permiten disfrutar este clásico postre en menos tiempo. Dentro del Mundo MasterChef, Flor preparó una versión que conquistó a varios de sus compañeros gracias a su sabor casero y reconfortante. Es una excelente alternativa para quienes buscan un postre económico y rendidor.

Este es el truco infalible para que la receta del arroz con leche quede deliciosa|Crédito: Freepik

5. Crema de elote