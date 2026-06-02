“Ahora sí la quieren": Cocineros critican el cambio de actitud con Flor tras ganar el Pin en MasterChef 24/7
Hay varios participantes de MasterChef 24/7 que están inconformes con la actitud que sus compañeros tomaron desde que Flor empezó a recibir apoyo.
El ambiente en el Mundo MasterChef 24/7 está más que tenso ahora que ya hay rivalidades declaradas y amistades que se terminaron. Y ahora, el triunfo de Flor como portadora del Pin del chef, hizo que algunos cocineros se dieron cuenta de que hay personas que se están acercando a Flor por simple interés, señalando que antes de las ventajas y beneficios que ha recibido, simplemente la ignoraban.