“Ahora sí la quieren": Cocineros critican el cambio de actitud con Flor tras ganar el Pin en MasterChef 24/7

El ambiente en el Mundo MasterChef 24/7 está más que tenso ahora que ya hay rivalidades declaradas y amistades que se terminaron. Y ahora, el triunfo de Flor como portadora del Pin del chef, hizo que algunos cocineros se dieron cuenta de que hay personas que se están acercando a Flor por simple interés, señalando que antes de las ventajas y beneficios que ha recibido, simplemente la ignoraban.