Ramahá gana el SABOTAJE de MasterChef 24/7 y advierte que buscará desquitarse de sus rivales

La Chef Lili Cuéllar sorprendió a los cocineros de MasterChef 24/7 con una dinámica sorpresa para ganar la ventaja del sabotaje. Y después de varias rondas de decorado de pasteles, Ramahá se consolidó como el mejor repostero, lo que significa que podrá afectar a algunos de sus compañeros durante la prueba por la capitanía.

Y además de lo emocionado que se mostró por este premio, el artesano yucateco reconoció que lo que más le emociona es que tendrá el poder de desquitarse de todas las personas que han tratado de meter el pie en la competencia. Así que aunque todavía no sabe bien cómo será el castigo que podrá aplicar, ya está maquinando quiénes serán sus víctimas y hasta buscará aliarse con Flor para cumplir sus objetivos.

¿Quién ganó el Pin del chef de MasterChef 24/7 en la semana 3?

La ganadora indiscutible del Pin del chef fue Flor, quien tuvo la oportunidad de competir gracias a los votos del público. De esta manera, se enfrentó a Ramahá y Daniela, que triunfaron en la prueba de parejas, donde hicieron un chile relleno con tamal al interior.

Esto significa que durante los próximos días, Flor tendrá el poder de decisión en diferentes dinámicas de MasterChef 24/7, como la libertad de elegir a un nuevo escuadrón de limpieza que tendrá que encargars de que todas las instalaciones estén impecables. Y por si fuera poco, el viernes recibirá la ventaja del "intercambio de delantales negros", para que así pueda librarse del domingo de eliminación en caso de que sea necesario.

@masterchefmx Flor ganó el Pin del Chef, esta semana tendrá que tomar fuertes decisiones. 💖 #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

Así fue el divertido reto exprés con la Chef Lili Cuéllar de MasterChef 24/7

El premio de Ramahá por el sabotaje en MasterChef 24/7 fue gracias a la dinámica que la Chef Lili Cuéllar le puso a 9 cocineros, los cuales fueron elegidos directamente por Flor. Esta prueba consistió en el decorado de pasteles con toda la libertad creativa, pero como única condición tenían que hacer el trabajo sobre la mesa giratoria y darle un concpeto con significado personal.