Antrax le hace una sorpresiva revelación a Jazmín de su experiencia en MasterChef 24/7: “Ya ni me saludes” (VIDEO)

En una de sus ya tradicionales pláticas matutinas acerca de todo lo que pasa en el Mundo MasterChef 24/7, Antrax le demostró su confianza a Jazmín y le contó que lleva varios días sin bañarse bien porque ya no tiene jabón y se le ha olvidado pedir un repuesto. Esta revelación no solo hizo reír a la cocinera, sino que también le causó preocupación y le dijo que ya no la saludara con la mano ni para “chocarlas”, al menos hasta que se lave correctamente.