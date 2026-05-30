“Se están quedando atrás": Luis revela quiénes son los cocineros que no se esfuerzan tanto en MasterChef 24/7

La competencia en MasterChef 24/7 sigue subiendo de nivel y los participantes ya se dieron cuenta de que no pueden confiarse, pues el más mínimo error podría costarles la eliminación. Es por esto que Luis no entiende cómo hay cocineros que no demuestran ganas de superarse y siguen aferrados a su zona de confort.

Y es que desde la perspectiva del creador de "Notibola", tanto Lula como Claudia no están aprovechando todas las clases que les dan los 4 "Maestros del fuego" que hay en esta temporada y por eso es que están quedándose rezagadas.

"Lula no sale del arrocito, de lo típico. Siento que es la que se está quedando atrás respecto a lo que están pidiendo. También Claudia y yo ya se lo dije. Que tiene que dejar de hacer que el bistec, que el arroz, porque son cosas muy básicas", explicó el cocinero.

A Luis no le guusta el trabajo que están haciendo Lula y Claudia en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Luis cuestiona la experiencia de Jazmín en MasterChef 24/7

Además de la mala opinión que tiene del aprovechamiento de Lula y Claudia para estar en la semana 2 de MasterChef 24/7, Luis admitió que también le parece muy "flojo" el trabajo que hace Jazmín. Esto porque le parece increíble que habiendo trabajado en el restaurante de su familia, no esté poniendo en práctica todos esos conocimientos y entregue recetas simples.

"Jazmín también, que según trae mucha experiencia de restaurantes, pero luego sale con cada cosa. Como el pollo ese que hizo, con un poquito de salsa nomás. A mí no me gustaría presentar algo así, la verdad", señaló Luis durante una plática con Ricardo, con el que ha hecho una buena amistad en el Universo MasterChef 2026.

Quiénes son TODOS los delantales negros en la semana 2 de MasterChef 24/7

Camila

Antrax

Luis

Ricardo

Emmanuel

Nash

Diego

Carmen

María

Jazmín

Lula

Lancer

Por otra parte, Claudia se salvó porque ganó el reto por equipo de MasterChef 24/7. Y gracias a ella, también la libraron Arturo y Pablo. Daniela fue la salvada por los votos del público y Michelle por su receta en el reto de parejas. Y por su trabajo en el viernes de salvación, Ixdit, Flor, Julio y Ramahá subieron al balcón en la semana 2, asegurando su estadía una semana más en la cocina más famosa de México.