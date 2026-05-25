Antrax NO perdona a Lancer por su pelea en MasterChef 24/7 y le reclama a Luis por no elegirlo (VIDEO)

El pleito entre Lancer y Antrax fue uno de los momentos más llamativos en la semana 1 de MasterChef 24/7. Y cuando parecía que ya todo había quedado atrás, Luis se ganó un fuerte reclamo de Ángel, quien le reprochó que siga tomándose a broma lo que pasó tras el reto de equipos a Lula y que no le dé importancia en serio la amistad que están construyendo, pues ha escuchado cómo siempre prefiere a su “rival”.