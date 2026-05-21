¡Le faltaron al respeto! Lancer le revela a Luis la VERDAD de su pelea con Ántrax en MasterChef 24/7

Lancer aún no supera el pleitazo que se aventó con Ántrax la noche de este miércoles en MasterChef 24/7 y así se lo dejó ver a Luis, a quien le platicó con más detalles por qué se molestó con él y cuál fue el detalle que lo hizo estallar: ¡entérate de todo!

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¿Qué dijo Lancer de su pleito con Ántrax en MasterChef 24/7?

Los fans de la cocina más famosa de México que no se pierden un solo minuto de las transmisiones 24/7 de MasterChef se quedaron con la boca abierta cuando Lancer tuvo un agrio pleito con Ántrax en la primera batalla por equipos de la temporada 2026.

La discusión con Ántrax escaló a tal grado que Lancer incluso dejó entrever que tenía intenciones de abandonar el reality; sin embargo, el cocinero se calmó poco después, consultó con la almohada y en el desayuno habló con Luis sobre qué fue realmente lo que le molestó y por qué su contrincante fue el culpable de todo.

A decir de Lancer, Ántrax -con quien ya tuvo unos roces antes- le faltó al respeto porque comenzó a gritarle: "Es un evento muy desafortunado... fue en defensa propia, ya había antecedentes de esa persona, me dijo que era un hijo de p3rr4, en ese momento le puse un límite", confesó el participante.

"Ayer la capitana era Lula, pero quien tomó la batuta fue esta otra persona, y cuando íbamos a entregar las entradas (Ántrax) me empezó a gritar de una manera horrible, pero mal, y para mí eso ya es una agresión (…) eso me molestó, no estoy acostumbrado a que me griten", explicó.

En medio de su narración, Lancer soltó un detalle íntimo de Ántrax... ¡le huele la boca, y bastante mal! "Aparte de que me estaba gritando de una manera agresiva pues su aliento era... excretal, ¿no?, y fue peor el asunto... era tan fétido, fue muy molesto", detalló.

Aunque los ánimos se calmaron, al parecer todavía habrá más roces entre Lancer y Ántrax... ¿aprenderán a trabajar en equipo o alguno de ellos abandonará la competencia con tal de no verle la cara a su contrincante?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?