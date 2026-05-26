¿Antrax tiene una admiradora secreta en MasterChef 24/7? Recibe nota anónima que genera intrigas

Antrax recibió una carta de una admiradora anónima, lo que generó una investigación. El cocinero de MasterChef 24/7 le mostró a algunos compañeros el mensaje que encontró en su ropa, lo que generó intriga, ya que el también influencer deseaba descubrir quién había escrito la nota. Camila le ayudó en la revisión y parece que finalmente encontraron a la fan.