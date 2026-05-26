Ixdit cuenta la VERDAD de su pelea con Michelle en MasterChef 24/7 que terminó a los gritos

Como parte de sus lecciones con los "Maestros del fuego", los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron una clase práctica dirigida por la chef Lili Cuéllar que consistió en preparar y empacar mermeladas. Se les asignó un tiempo límite y se pusieron manos a la obra, pero en el calor del momento surgieron distintas complicaciones, como la pelea de Ixdit y Michelle que las llevó a gritarse enfrente de todos.

Así que una vez que las cosas se calmaron y luego de que Michelle asegurara que ya todo estaba bien entre ellas, Ixdit aprovechó para contar qué pasó y negó que ella hubiera tratado de perjudicarla. De acuerdo con su versión, todo se desató porque no la dejaban usar la estación para esterilizar frascos, por lo que prefirió que la chef pusiera orden para no seguir discutiendo.

¿Qué pasó con Michelle en MasterChef 24/7? Las polémicas que ha tenido en la competencia

Este desencuentro con Ixdit no es el primer conflicto que Michelle Malacara tiene en MasterChef 24/7, pues en realidad desde la semana 1 empezó a tener roces con sus compañeros por la convivencia. El primero fue con Ricardo, al que le reclamó que siempre dejara sus platos sucios y le pidió que dejara de hacerlo, desatando el primer conflicto de la temporada.

Después, Ramahá se molestó con Michelle cuando supo que siempre despertaba a los demás para que dejara de roncar, señalándole que eso era una falta de respeto y que tenía que aprender a respetar si estaban compartiendo espacio. Sobre este mismo tema, también tuvo un malentendido con Lula por los ronquidos, debido a que insistía en que no le era posible descansar.

@masterchefmx Michelle y Ramahá se dijeron de todo. 😱🔥 ¿Será que los roces sigan entre ellos? 😳 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

El penoso incidente de Michelle con la chef Zahie Téllez por el delantal negro

Por si fuera poco, también Michelle protagonizó un incómodo momento con la chef Zahie Téllez, con la que se habría enojado por una mala evaluación al risotto que le tocó preparar. Al respecto, la joven cocinera se ha limitado a mencionar que sigue trabajando en mejorar y manejar de una mejor manera sus emociones.