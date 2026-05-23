“Líder no es aquel que grita": Camila aclara el malentendido de los trastes con Julio

Camila se sinceró y reconoció su error, ya que no había lavado los trastes de la tarde que tenía designados, sin embargo, dijo que le pidió a Julio respeto y que no le levantara la voz. “Un líder no es aquel que grita”, señaló la cocinera de MasterChef 24/7. Agregó que una persona que lidera a su equipo debe tener comunicación y no llegar a imponer.