“Líder no es aquel que grita": Camila aclara el malentendido de los trastes con Julio
Camila reconoció su error, pero señaló a su compañero por gritarle
Camila se sinceró y reconoció su error, ya que no había lavado los trastes de la tarde que tenía designados, sin embargo, dijo que le pidió a Julio respeto y que no le levantara la voz. “Un líder no es aquel que grita”, señaló la cocinera de MasterChef 24/7. Agregó que una persona que lidera a su equipo debe tener comunicación y no llegar a imponer.