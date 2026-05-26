“Son malas compañías": Camila le lee la suerte a Pablo en MasterChef 24/7 y le da un consejo que lo dejó pensativo

La sección de horóscopos en MasterChef 24/7 protagonizada por Camila y Jazmín ya se volvió una de las favoritas para los cocineros. Y en esta ocasión, Pablo se acercó a sus compañeras para que le dijeran qué le deparaba la suerte, sin imaginar que le terminarían dando una recomendación sobre el círculo al que está cercano. Todo ya que a pesar de que no dieron nombres, Camila se limitó a decirle al cocinero que hay “malas compañías” a su alrededor.