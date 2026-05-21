Conoce a Camila Souza, la nueva cocinera de MasterChef 24/7

La competencia de cocina en MasterChef 24/7 cada día suma más seguidores, quienes han visto el inicio en la cocina más famosa de México de 22 participantes. Una de las cocineras que busca conquistar el desafío culinario es Camila, que ya se ha hecho notar por su carisma. Aunque la joven es nueva en el mundo de la televisión, en redes sociales ya forma una comunidad que la apoya en este reto.

El pasado 17 de mayo dio comienzo la temporada de MasterChef México 2026, con un nuevo formato que ha permitido al público conocer más de cerca a los participantes, ya que son grabados todo el día.

Los participantes de MasterChef quieren cuidar su silueta y ya se organizaron para hacer ejercicio|ESPECIAL

Conoce más de Camila Souza, la nueva cocinera de MasterChef 24/7

Frida Camila Romero Martínez, conocida en redes sociales como La Cams o Camila Souza, es una creadora de contenido con miles de seguidores en redes sociales como TikTok e Instagram. Desde sus cuentas comparte videos de comida y comedia. Vive en la Ciudad de México y se describe como "chilanga".

Camila se caracteriza por su autenticidad y cercanía con sus seguidores, mostrando gran orgullo por sus raíces y por la cultura de la CDMX. De su vida privada se sabe que mantiene un noviazgo con el influencer y comediante mexicano Esen Alva, con quien confesó en MasterChef 24/7 que desea casarse.

La joven estudió para ser sobrecargo y se graduó como profesional en el año 2024. También ha participado en algunas producciones, según se sabe por los clips que comparte. Le gustan los viajes, la buena comida y ha ganado seguidores por su estilo relajado y carísmatico, mismas características con las que busca ganarse un lugar en la final de MasterChef México 2026.

Conoce a TODOS los cocineros de MasterChef México 2026

La nueva temporada de MasterChef México 2026 dio inicio con 22 cocineros:



¿Cómo ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis ; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

En esta temporada regresan los chefs: Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera. Como conductora Claudia Lizaldi volverá para apoyar a los concursantes, mientras que los host digital serán Leslie Gallardo y Antonio Betancourt. Las clases correrán a cargo de Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar, quienes serán los nuevos "Maestros del fuego".