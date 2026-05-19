Camila se quiebra al sentir “rechazo” de sus compañeros y Jazmín le da un contundente consejo

La amistad de Camila con Jazmín sigue creciendo y la complicidad entre ellas les dio la confianza de platicar acerca de sus sentimientos por la convivencia que están teniendo con el resto de los participantes en MasterChef 24/7. Fue así que Camila se atrevió a confesar que se siente excluida por un grupo de cocineros, que considera que no la integran a pesar de que ella hace el intento por caerle bien a los demás.