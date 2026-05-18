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MasterChef 24/7: quiénes son TODOS los participantes de la nueva temporada 2026

Conoce a los cocineros que lograron conquistar con sus deliciosas recetas y habilidades culinarias para formar parte de MasterChef 24/7.

MasterChef 24/7
Conoce a los cocineron que formarán parte de la nueva temporada de MasterChef 24/7|ESPECIAL

Escrito por: Andrea Ávila | DR

La nueva temporada de MasterChef 24/7 ya empezó y conocimos a los cocineros que fueron seleccionados por los chefs gracias a su sazón y habilidades culinarias. Hasta el momento, son 21 participantes, quienes ya pasaron su primera noche en las instalaciones y se enfrentaron a un reto inesperado de bienvenida que los tuvo despiertos toda la madrugada.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef 24/7?

  • Michelle Malacara
  • Luis Alfonso Ramos
  • Emmanuel Chiang
  • Carmen Fuentes
  • Flor Ramírez
  • Jazmín Bernal
  • Camila Romero
  • Ángel Villamar Carrillo, "Antrax"
  • Daniela Parra
  • Ixdit Vega
  • Lourdes Cruz, "Lula"
  • Claudia Ruíz
  • Diego Carrillo
  • Julio Vázquez
  • Bruno Bautista, "Lancer"
  • Ricardo Cendejas
  • María del Carmen Ramos
  • Javier Lara
  • Nahieli Jácome, "Nash"
  • Arturo López
  • Alberto Palomino, "Ramahá"

¿Cómo votar para elegir al último participante de MasterChef 24/7?

Todavía queda un lugar para formar parte de MasterChef 24/7 y el elegido será decisión del público mediante las votaciones en el sitio web. Los personajes que tienen posibilidades de entrar son: Pablo Villagrán, José Olmedo "Cheché" y Fernanda Sarmiento.

Para apoyar a tu favorito, debes entrar al siguiente enlace. Aquí podrás repartir 10 puntos o dárselos a un mismo aspirante. El que reúna mayor cantidad de votos se convertirá en el último seleccionado para estar en MasterChef 24/7.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Si no te quieres perder ni un solo detalle de lo que pasa en MasterChef 24/7, puedes sintonizar las transmisiones mediante el sitio web de Azteca UNO, el canal de YouTube y el TikTok de Master Chef México y el acceso total de Disney+. Recuerda que a lo largo del día los participantes se enfrentarán a diferentes pruebas que marcarán el rumbo de la competencia.

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