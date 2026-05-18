MasterChef 24/7: quiénes son TODOS los participantes de la nueva temporada 2026
Conoce a los cocineros que lograron conquistar con sus deliciosas recetas y habilidades culinarias para formar parte de MasterChef 24/7.
La nueva temporada de MasterChef 24/7 ya empezó y conocimos a los cocineros que fueron seleccionados por los chefs gracias a su sazón y habilidades culinarias. Hasta el momento, son 21 participantes, quienes ya pasaron su primera noche en las instalaciones y se enfrentaron a un reto inesperado de bienvenida que los tuvo despiertos toda la madrugada.
¿Quiénes son los participantes de MasterChef 24/7?
- Michelle Malacara
- Luis Alfonso Ramos
- Emmanuel Chiang
- Carmen Fuentes
- Flor Ramírez
- Jazmín Bernal
- Camila Romero
- Ángel Villamar Carrillo, "Antrax"
- Daniela Parra
- Ixdit Vega
- Lourdes Cruz, "Lula"
- Claudia Ruíz
- Diego Carrillo
- Julio Vázquez
- Bruno Bautista, "Lancer"
- Ricardo Cendejas
- María del Carmen Ramos
- Javier Lara
- Nahieli Jácome, "Nash"
- Arturo López
- Alberto Palomino, "Ramahá"
¿Cómo votar para elegir al último participante de MasterChef 24/7?
Todavía queda un lugar para formar parte de MasterChef 24/7 y el elegido será decisión del público mediante las votaciones en el sitio web. Los personajes que tienen posibilidades de entrar son: Pablo Villagrán, José Olmedo "Cheché" y Fernanda Sarmiento.
Para apoyar a tu favorito, debes entrar al siguiente enlace. Aquí podrás repartir 10 puntos o dárselos a un mismo aspirante. El que reúna mayor cantidad de votos se convertirá en el último seleccionado para estar en MasterChef 24/7.
¿Dónde ver MasterChef 24/7?
Si no te quieres perder ni un solo detalle de lo que pasa en MasterChef 24/7, puedes sintonizar las transmisiones mediante el sitio web de Azteca UNO, el canal de YouTube y el TikTok de Master Chef México y el acceso total de Disney+. Recuerda que a lo largo del día los participantes se enfrentarán a diferentes pruebas que marcarán el rumbo de la competencia.