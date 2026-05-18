MasterChef 24/7: quiénes son TODOS los participantes de la nueva temporada 2026

La nueva temporada de MasterChef 24/7 ya empezó y conocimos a los cocineros que fueron seleccionados por los chefs gracias a su sazón y habilidades culinarias. Hasta el momento, son 21 participantes, quienes ya pasaron su primera noche en las instalaciones y se enfrentaron a un reto inesperado de bienvenida que los tuvo despiertos toda la madrugada.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef 24/7?

Michelle Malacara

Luis Alfonso Ramos

Emmanuel Chiang

Carmen Fuentes

Flor Ramírez

Jazmín Bernal

Camila Romero

Ángel Villamar Carrillo, "Antrax"

Daniela Parra

Ixdit Vega

Lourdes Cruz, "Lula"

Claudia Ruíz

Diego Carrillo

Julio Vázquez

Bruno Bautista, "Lancer"

Ricardo Cendejas

María del Carmen Ramos

Javier Lara

Nahieli Jácome, "Nash"

Arturo López

Alberto Palomino, "Ramahá"

¿Cómo votar para elegir al último participante de MasterChef 24/7?

Todavía queda un lugar para formar parte de MasterChef 24/7 y el elegido será decisión del público mediante las votaciones en el sitio web. Los personajes que tienen posibilidades de entrar son: Pablo Villagrán, José Olmedo "Cheché" y Fernanda Sarmiento.

Para apoyar a tu favorito, debes entrar al siguiente enlace. Aquí podrás repartir 10 puntos o dárselos a un mismo aspirante. El que reúna mayor cantidad de votos se convertirá en el último seleccionado para estar en MasterChef 24/7.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Si no te quieres perder ni un solo detalle de lo que pasa en MasterChef 24/7, puedes sintonizar las transmisiones mediante el sitio web de Azteca UNO, el canal de YouTube y el TikTok de Master Chef México y el acceso total de Disney+. Recuerda que a lo largo del día los participantes se enfrentarán a diferentes pruebas que marcarán el rumbo de la competencia.